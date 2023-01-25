В Одессе и области свет дают только 6 часов в сутки: почему так происходит?

Бытовые потребители в Одесской области, включая региональный центр обеспечены светом только 6 часов в день из-за низких лимитов потребления, который выделяет НЭК Укрэнерго.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Лимиты для Одесской области

Там пояснили, что за последнюю неделю Одесской области выделяли на день лимит потребления около 625 МВт. Это всего половина (48%) от потребности всего региона при нормальных условиях работы энергосистемы – 1295 МВт. Ночной лимит и того меньше — в среднем 440 МВт. Это всего лишь 34% от потребности области.

Из них на потребности критической инфраструктуры направляется 312,5 МВт мощности (25%), на промышленность, которая выполняет важные функции и не может останавливать производственные процессы, — 105 МВт (8%). На нужды населения и бизнеса остается около 208 МВт мощности (15%).

Поэтому в Одесской области ночью с 00:00 и до 07:00 применяются экстренные отключения света. Днем с 07:00 до 00:00 – графики стабилизационных отключений.

Почему свет в Одессе дают только на 6 часов в день

При этом имеющиеся лимиты позволяют ДТЭК Одесские электросети применять для бытовых потребителей график стабилизационных отключений: 3 через 6 (3 часа со светом и 6 без).

За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК Укрэнерго. Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области – Министерство энергетики. Главная задача оператора системы распределения – соблюдать выделенные лимиты для сохранения работы энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии.

Для обеспечения бытовых потребителей Одесской области светом более 6 часов в день должны быть пересмотрены подходы к формированию лимитов на уровне Министерства и НЭК Укрэнерго.

Напомним, что в Одесской области продолжаются отключения света, связанные с дефицитом электроэнергии после ракетной атаки россии 14 января. НЭК Укрэнерго ежедневно устанавливает операторам системы распределения лимит на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что регулятор оштрафовал ДТЭК Одесские электросети за несоблюдение графиков отключений.

Также мы писали, что для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электроэнергии (видео).

Еще по теме:

Одесситов ждет целый день без отключений света.