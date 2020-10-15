В одесском соборе открыли стену памяти о павших на Донбассе воинах

В Одессе в День защитника Украины, 14 октября, открыли первый в городе мемориал памяти погибших на Донбассе одесситов и уроженцев региона.

Как сообщает «Радио Свобода», мемориал сделан в виде доски с фотографиями и именами погибших. Ее закрепили на внешней стене собора Рождества Христова на улице Пастера. Позже здесь хотят сделать подсветку и дополнительно украсить доску религиозной символикой.

Мемориал открыли по инициативе представителей Православной церкви Украины и волонтеров. Большую часть финансирования проекта обеспечило коммунальное предприятие «Одесский областной центр помощи ветеранам войны».

По словам начальника одесского областного отдела Министерства по делам ветеранов Николая Сторожука, в Одесской области похоронены 163 бойца, погибших во время войны на Донбассе. Всего же на войне побывали около 14500 уроженцев региона. Между тем, официального мемориала в Одессе нет – есть только памятный камень у здания областной государственной администрации.

Еще один мемориал в честь погибших с портретами и именами расположен на закрытой территории – в военной гавани Одесского порта. Там запечатлены имена бойцов Военно-морских сил Украины, погибших на Донбассе с 2014 года по настоящее время.

Фото: Радио Свобода