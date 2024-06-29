Каким будет в Одессе последний день июня: прогноз синоптиков

Завтрашний воскресный день, 30 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и жаркая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе на 30 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем переходящий в юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 22-24°С, днем воздух прогреется до 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 июня
По Одесской области завтрашнее воскресенье будет переменно-облачным. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем она поднимется до 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой