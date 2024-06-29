Яким буде в Одесі останній день червня: прогноз синоптиків

Завтра, у неділю, 30 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується суха і спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі на 30 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень перехідний у південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 22-24°С, вдень повітря прогріється до 28-30°С.
Температура морської води 22-23 °С.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 червня
По Одеській області завтрашня неділя буде змінно-хмарною. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень вона підніметься до 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової