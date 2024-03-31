Яким буде в Одесі початок другого місяця весни – прогноз синоптиків

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 1 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 1 квітня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень повітря прогріється до 13-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 квітня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°С, вдень 22-27°С, у прибережній зоні 13-15°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової