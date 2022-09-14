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Какие услуги предоставляет соцработник?

Какие услуги предоставляет соцработник?

Соцработники помогают человеку в самообслуживании и ведении домашнего хозяйства. Основной перечень услуг прописан в Приказе Министерства соцполитики.

Письмо читательницы: «Мне установлена инвалидность 1-й группы по зрению, поэтому я состою на учете в центре предоставления социальных услуг. Прошу разъяснить, что входит в обязанности соцработника в сельской местности».

Соцработники помогают человеку в самообслуживании и ведении домашнего хозяйства. Основной перечень услуг прописан в Приказе Министерства соцполитики*. И большая часть этих услуг относится как к сельским, так и к городским жителям.

  • Стирка белья и одежды.
  • Глажка.
  • Мелкий ремонт одежды.
  • Ремонт обуви.
  • Уборка помещения (косметическая, влажная, генеральная).
  • Мытье и оклеивание окон.
  • Организация чистки печных дымоходов.
  • Помощь в обеспечении топливом (углем, дровами).
  • Рубка (распиливание) дров.
  • Принесение угля, дров.
  • Помощь в обработке приусадебного участка (не более 0,02 га).
  • Покос травы возле дома, забора.
  • Обеспечение мелких ремонтных работ в помещении (например, сантехники, розеток, выключателей, мебели).
  • Помощь в консервации овощей и фруктов.
  • Организация питания (приготовление или помощь в приготовлении пищи, доставка пищи).

*Приказ «Об утверждении Государственного стандарта социальной услуги натуральной помощи» № 147 от 25 марта 2021 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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