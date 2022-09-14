Какие услуги предоставляет соцработник?

Соцработники помогают человеку в самообслуживании и ведении домашнего хозяйства. Основной перечень услуг прописан в Приказе Министерства соцполитики.

Письмо читательницы: «Мне установлена инвалидность 1-й группы по зрению, поэтому я состою на учете в центре предоставления социальных услуг. Прошу разъяснить, что входит в обязанности соцработника в сельской местности».

Соцработники помогают человеку в самообслуживании и ведении домашнего хозяйства. Основной перечень услуг прописан в Приказе Министерства соцполитики*. И большая часть этих услуг относится как к сельским, так и к городским жителям.

Стирка белья и одежды.

Глажка.

Мелкий ремонт одежды.

Ремонт обуви.

Уборка помещения (косметическая, влажная, генеральная).

Мытье и оклеивание окон.

Организация чистки печных дымоходов.

Помощь в обеспечении топливом (углем, дровами).

Рубка (распиливание) дров.

Принесение угля, дров.

Помощь в обработке приусадебного участка (не более 0,02 га).

Покос травы возле дома, забора.

Обеспечение мелких ремонтных работ в помещении (например, сантехники, розеток, выключателей, мебели).

Помощь в консервации овощей и фруктов.

Организация питания (приготовление или помощь в приготовлении пищи, доставка пищи).

*Приказ «Об утверждении Государственного стандарта социальной услуги натуральной помощи» № 147 от 25 марта 2021 года.