Какие услуги предоставляет соцработник?

Соцработники помогают человеку в самообслуживании и ведении домашнего хозяйства. Основной перечень услуг прописан в Приказе Министерства соцполитики.
Письмо читательницы: «Мне установлена инвалидность 1-й группы по зрению, поэтому я состою на учете в центре предоставления социальных услуг. Прошу разъяснить, что входит в обязанности соцработника в сельской местности».
Соцработники помогают человеку в самообслуживании и ведении домашнего хозяйства. Основной перечень услуг прописан в Приказе Министерства соцполитики*. И большая часть этих услуг относится как к сельским, так и к городским жителям.
- Стирка белья и одежды.
- Глажка.
- Мелкий ремонт одежды.
- Ремонт обуви.
- Уборка помещения (косметическая, влажная, генеральная).
- Мытье и оклеивание окон.
- Организация чистки печных дымоходов.
- Помощь в обеспечении топливом (углем, дровами).
- Рубка (распиливание) дров.
- Принесение угля, дров.
- Помощь в обработке приусадебного участка (не более 0,02 га).
- Покос травы возле дома, забора.
- Обеспечение мелких ремонтных работ в помещении (например, сантехники, розеток, выключателей, мебели).
- Помощь в консервации овощей и фруктов.
- Организация питания (приготовление или помощь в приготовлении пищи, доставка пищи).
*Приказ «Об утверждении Государственного стандарта социальной услуги натуральной помощи» № 147 от 25 марта 2021 года.