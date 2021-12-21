Какие улицы Одессы самые шумные?

В Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний назвали пятерку самых шумных улиц Одессы.
Как сообщается на Facebook-странице ведомства, в ходе мониторинговых исследований объектов окружающей среды на территории Одессы и Одесской области в период с 9 по 16 декабря 2021 года специалисты провели 26 измерений уровней шума на территории жилой застройки возле одесских автомагистралей.
Как выяснилось, допустимый уровень шума в Одессе был превышен на:
- 5-й станции Большого Фонтана;
- пр. Шевченко;
- ул. Преображенской;
- ул. Большой Арнаутской;
- пл. Среднефонтанской.
Отметим, что согласно санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху человека при длительном воздействии, считается 55 децибел днем и 40 децибел ночью. На фасадах первой линии застройки, обращенных в сторону магистральных улиц, допускается превышение показателя на 10 децибел.
Напомним, ранее в Одессе презентовали интерактивную карту, по которой можно проследить уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. С этой целью в городе установили 20 специальных датчиков.
Фото с Facebook-страницы Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний