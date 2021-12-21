Новости Одессы и Одесской области

Какие улицы Одессы самые шумные?

Какие улицы Одессы самые шумные?

В Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний назвали пятерку самых шумных улиц Одессы.

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Как сообщается на Facebook-странице ведомства, в ходе мониторинговых исследований объектов окружающей среды на территории Одессы и Одесской области в период с 9 по 16 декабря 2021 года специалисты провели 26 измерений уровней шума на территории жилой застройки возле одесских автомагистралей.

Как выяснилось, допустимый уровень шума в Одессе был превышен на:

  1. 5-й станции Большого Фонтана;
  2. пр. Шевченко;
  3. ул. Преображенской;
  4. ул. Большой Арнаутской;
  5. пл. Среднефонтанской.

Отметим, что согласно санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху человека при длительном воздействии, считается 55 децибел днем и 40 децибел ночью. На фасадах первой линии застройки, обращенных в сторону магистральных улиц, допускается превышение показателя на 10 децибел.

Напомним, ранее в Одессе презентовали интерактивную карту, по которой можно проследить уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. С этой целью в городе установили 20 специальных датчиков.

Фото с Facebook-страницы Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний

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Редакция ПРОФИЛЬ

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