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Какие русские корабли могли ударить ракетами по Одессе – опубликован список

Какие русские корабли могли ударить ракетами по Одессе – опубликован список

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предполагает, что ракетный удар по Одессе утром 3 апреля 2022 года могли нанести корабли черноморского флота рф.

Кто мог обстрелять Одессу?

Согласно информации, которую эксперт обнародовал у себя в Facebook, к сегодняшнему обстрелу могли быть причастны такие русские военные корабли:

  • ракетный крейсер «Москва» (бортовой номер 121);
  • ракетный катер «Набережные Челны» (953), оба – из района к северу от линии между Тарханкутом и островом Змеиный;
  • ракетный фрегат «Адмирал Эссен» (490);
  • ракетный фрегат «Адмирал Макаров» (499);
  • ракетный корвет «Вышний Волочек» (609);
  • ракетный корвет «Ингушетия» (630). Все они – из района моря между Севастополем и Евпаторией.

Над Одессой и Николаевом сбили крылатые ракеты противника

Кроме того, по данным Воздушного командования «Юг», утром 3 апреля 2022 года, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования.

Сбитые ракеты «приземлились» в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, ранним утром воскресенья, 3 апреля, Одесса подверглась мощному ракетному обстрелу. Сообщалось, что город атаковали с воздуха. Часть ракет сбили подразделения противовоздушной обороны.

По данным ВСУ, российские агрессоры обстреляли несколько объектов критической инфраструктуры. Человеческих жертв нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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