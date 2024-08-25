Какие праздники отмечают 25 августа в Украине и мире, какие исторические события произошли

Всемирный день топлесс

25 августа в мире и в Украине отмечают Всемирный день топлесс. Этот праздник отмечается ежегодно в ближайшее к 26 августа воскресенье. Этот день посвящен поддержке прав женщин на возможность ходить топлесс в общественных местах с целью обеспечения гендерного равенства. Наибольшее празднование проходит в Соединенных Штатах, где проводятся различные мероприятия и акции.

День шахтера

Также 25 августа в Украине отмечают День шахтера. Этот профессиональный праздник отмечается каждый год в последнее воскресенье августа. Он был основан в 1993 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности. Шахтерский труд является одной из самых опасных и тяжелых профессий. Шахтеры ежедневно сталкиваются с рисками оползней, взрывов метана и другими опасными ситуациями. Несмотря на современные технологии и меры безопасности, опасность остается значительной.

День рождения операционной системы Linux

Кроме того, 25 августа отмечают День рождения операционной системы Linux. Эта дата отмечает завершение работы Линуса Торвальдса над первой версией ядра Linux в 1991 году. Linux начинался как студенческий проект Торвальдса, который хотел создать операционную систему, похожую на Unix, для своего домашнего компьютера. Он вдохновился книгой Эндрю Танненбаума о Minix, клоне Unix, и решил создать собственную систему. Сначала он назвал ее «Freax», но позже сменил название на «Linux», соединив свое имя с Unix.

День рождения жестянки

25 августа также отмечают День рождения жестянки. Этот день посвящен изобретению первой консервной банки, которую создал британский изобретатель Питер Дюран в 1810 году. Он предложил использовать жестяные изделия вместо тяжелого стекла для хранения пищи.

Какие исторические события произошли 25 августа

25 августа произошли следующие значимые исторические события:

325 год — торжественно закрылся Никейский собор.

1604 год — Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.

1609 год — Галилео Галилей продемонстрировал венецианскому совету дожево новое устройство — телескоп.

1621 год — в лагерь под Хотином в помощь королю Владиславу против османов прибывает 45 000 казаков с Яцком Бородавкой.

1718 год — французы основали в Северной Америке Новый Орлеан.

1792 год — задунайская казацкая флотилия прибывает в Темрюк на Кубани.

1793 год — революционные французские войска взяли Марсель.

1825 год — Уругвай провозгласил независимость от Бразильской империи.

1830 год — в Брюсселе началось восстание против голландцев.

1912 год — в Республике Китай основывают партию Гоминдан («партия народного государства»).

1915 год — немецкие войска захватывают Брест-Литовск.

1929 год — вылетевший из Токио дирижабль «Граф Цепеллин» прибыл в Сан-Франциско.

1933 год — достигнута договоренность между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине, позволявшей немецким евреям переехать в Палестину и другие страны.

1941 год — советские и британские войска оккупировали Иран.

1991 год — Верховный Совет Белорусской ССР провозгласил независимость Беларуси.

1991 год — во время войны Хорватии за независимость началась битва за Вуковар.

Кто родился 25 августа

25 августа родились следующие значимые персоны и известные личности: