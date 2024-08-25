Які свята відзначають 25 серпня в Україні та світі, які історичні події відбулися

Всесвітній день топлес

25 серпня у світі та в Україні відзначають Всесвітній день топлес. Це свято святкується щороку в найближчу неділю до 26 серпня. Цей день присвячений підтримці прав жінок на можливість ходити топлес у громадських місцях з метою забезпечення гендерної рівності. Найбільше святкування проходить у Сполучених Штатах, де організовуються різноманітні заходи та акції.

День шахтаря

Також 25 серпня в Україні святкують День шахтаря. Це професійне свято відзначається щороку в останню неділю серпня. Воно було засноване в 1993 році указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості. Шахтарська праця є однією з найнебезпечніших і найважчих професій. Шахтарі щодня стикаються з ризиками обвалів, вибухів метану та іншими небезпечними ситуаціями. Незважаючи на сучасні технології та заходи безпеки, небезпека залишається значною.

День народження операційної системи Linux

Крім того, 25 серпня святкують День народження операційної системи Linux. Ця дата відзначає завершення роботи Лінуса Торвальдса над першою версією ядра Linux у 1991 році. Linux починалася як студентський проєкт Торвальдса, який хотів створити операційну систему, схожу на Unix, для свого домашнього комп’ютера. Він надихнувся книжкою Ендрю Танненбаума про Minix, клон Unix, і вирішив створити власну систему. Спочатку він назвав її “Freax”, але пізніше змінив назву на “Linux”, поєднавши своє ім’я з Unix.

День народження бляшанки

25 серпня також відзначають День народження бляшанки. Цей день присвячений винаходу першої консервної банки, яку створив британський винахідник Пітер Дюран у 1810 році. Він запропонував використовувати бляшані вироби замість важкого скла для зберігання їжі.

Які історичні події сталися 25 серпня

25 серпня сталися такі значущі історичні події:

325 рік — урочисто закрився Нікейський собор.

1604 рік — Лжедмитрій I з польсько-українським військом розпочав похід на Москву.

1609 рік — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп.

1621 рік — в табір під Хотином на допомогу королю Владиславу проти османів прибуває 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.

1718 рік — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.

1792 рік — задунайська козацька флотилія прибуває в Темрюк на Кубані.

1793 рік — революційні французькі війська взяли Марсель.

1825 рік — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.

1830 рік — у Брюсселі розпочалося повстання проти голландців.

1912 рік — у Республіці Китай засновують партію Гоміндан (“партія народної держави”).

1915 рік — німецькі війська захоплюють Брест-Литовськ.

1929 рік — дирижабль «Граф Цепеллін», що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско.

1933 рік — досягнута домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.

1941 рік — радянські та британські війська окупували Іран.

1991 рік — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність Білорусі.

1991 рік — під час війни Хорватії за незалежність розпочалася битва за Вуковар.

Хто народився 25 серпня

25 серпня народилися такі значущі персони і відомі особистості: