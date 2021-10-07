Какие пляжи Одессы самые проблемные по качеству воды: итоги сезона

Весь курортный сезон медики контролировали качество воды на пляжах Одессы и области. Специалисты рассказали, как проходит отбор проб и какие итоги их работы в этом году.
Качество воды на Одесских пляжах контролировали постоянно
В ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» сообщили, что постоянно контролировали состояние качества морской воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Мониторинг качества морской воды проводился на 22 общественных пляжах. А именно: рекреационные зоны — «Лебедевка», «Катранка», «Расейка»; рекреационные зоны пгт. Затока («Центральная», «Солнечная», «Лиманская»); с. Курортное; с. Балабановка; пгт. Сергеевка Белгород-Днестровском района; с. Приморское Измаильского района; с. Грибовка, с. Сычавка Одесского района; общественный пляж в г. Южный и 8 пляжей в г. Одессе — на 10-й, 13-й 16-й ст. Б. Фонтана, в «Аркадии», на «Ланжероне», «Дельфине», в «Отраде», «Лузановке», детском центре «Молодая Гвардия».
Как отбирали пробы воды в Одесской области
Специалистами Центра отбор проб морской воды проводился еженедельно вдоль всего побережья в определенных контрольных точках на расстоянии 5 м. и 50 м. от берега, и с отбором пробы на глубине 50 м.
В 2021 было отобрано и исследовано 2063 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, из них не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,3%).
Пляжи Одессы и области, где были проблемы с качеством воды
Наибольшее количество нестандартных проб морской воды по санитарно — микробиологическим показателям было установлено в августе и сентябре месяцах в:
- рекреационных зонах пгт. Затока ;
- пляже в Одессе на 10 ст. Б. Фонтана;
- пляже в Одессе на 13 ст. Б. Фонтана;
- на одесском пляже «Лузановка».
Специалисты отмечают, что это связано:
- как с природно-климатическими условиями (высокая температура воздуха, морской воды, ветер и т.д.);
- так и с высоким антропогенным нагрузкам на пляжную зону.
Сравнение с итогами прошлого года
В 2020 г. было исследовано 2050 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели. Не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,9%), отобранных в зоне морского водопользования на пляжах м. Одесса, а именно:
- «Аркадия»,
- «Дельфин»,
- «Ланжерон»,
- «Отрада»,
- «Лузановка»,
- 16 Ст. Большого Фонтана,
- 13 ст. Большого Фонтана,
- «Лузановка»,
- рекреационных зонах пгт. Затока и «Катранка» Белгород-Днестровского района.
Из сравнения с итогами нынешнего года видно, что число пляжей, где качество не советовало нормам, уменьшилось. Как уменьшилось и число проб, в которых было выявлено нарушение качества воды.
В чем польза морского отдыха в Одессе
Основным оздоровительным фактором в Одесской области традиционно остается Черное море. Морская вода:
- успокаивает нервную систему,
- улучшает кровообращение сосудов мозга,
- нормализует терморегуляцию,
- повышает жизненный тонус.
- Йод, которого много в морской воде, активизирует работу щитовидной железы.
Но все это можно сказать только о купании в чистой морской воде.
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Фото ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины»