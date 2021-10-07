Новости Одессы и Одесской области

Какие пляжи Одессы самые проблемные по качеству воды: итоги сезона

Какие пляжи Одессы самые проблемные по качеству воды: итоги сезона

Весь курортный сезон медики контролировали качество воды на пляжах Одессы и области. Специалисты рассказали, как проходит отбор проб и какие итоги их работы в этом году.

Качество воды на Одесских пляжах контролировали постоянно

Подписаться

В ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» сообщили, что постоянно контролировали состояние качества морской воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Мониторинг качества морской воды проводился на 22 общественных пляжах. А именно: рекреационные зоны — «Лебедевка», «Катранка», «Расейка»; рекреационные зоны пгт. Затока («Центральная», «Солнечная», «Лиманская»); с. Курортное; с. Балабановка; пгт. Сергеевка Белгород-Днестровском района; с. Приморское Измаильского района; с. Грибовка, с. Сычавка Одесского района; общественный пляж в г. Южный и 8 пляжей в г. Одессе — на 10-й, 13-й 16-й ст. Б. Фонтана, в «Аркадии», на «Ланжероне», «Дельфине», в «Отраде», «Лузановке», детском центре «Молодая Гвардия».

Как отбирали пробы воды в Одесской области

Специалистами Центра отбор проб морской воды проводился еженедельно вдоль всего побережья в определенных контрольных точках на расстоянии 5 м. и 50 м. от берега, и с отбором пробы на глубине 50 м.

В 2021 было отобрано и исследовано 2063 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, из них не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,3%).

проверка качества воды в Одессе

Пляжи Одессы и области, где были проблемы с качеством воды

Наибольшее количество нестандартных проб морской воды по санитарно — микробиологическим показателям было установлено в августе и сентябре месяцах в:

  • рекреационных зонах пгт. Затока ;
  • пляже в Одессе на 10 ст. Б. Фонтана;
  • пляже в Одессе на 13 ст. Б. Фонтана;
  • на одесском пляже «Лузановка».

Специалисты отмечают, что это связано:

  • как с природно-климатическими условиями (высокая температура воздуха, морской воды, ветер и т.д.);
  • так и с высоким антропогенным нагрузкам на пляжную зону.

Сравнение с итогами прошлого года

В 2020 г. было исследовано 2050 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели. Не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,9%), отобранных в зоне морского водопользования на пляжах м. Одесса, а именно:

  • «Аркадия»,
  • «Дельфин»,
  • «Ланжерон»,
  • «Отрада»,
  • «Лузановка»,
  • 16 Ст. Большого Фонтана,
  • 13 ст. Большого Фонтана,
  • «Лузановка»,
  • рекреационных зонах пгт. Затока и «Катранка» Белгород-Днестровского района.

Из сравнения с итогами нынешнего года видно, что число пляжей, где качество не советовало нормам, уменьшилось.  Как уменьшилось и число проб, в которых было выявлено нарушение качества воды.

проверка качества воды в Одессе

В чем польза морского отдыха в Одессе

Основным оздоровительным фактором в Одесской области традиционно остается Черное море. Морская вода:

  • успокаивает нервную систему,
  • улучшает кровообращение сосудов мозга,
  • нормализует терморегуляцию,
  • повышает жизненный тонус.
  • Йод, которого много в морской воде, активизирует работу щитовидной железы.

Но все это можно сказать только о купании в чистой морской воде.

Еще новости о качестве морской воды в Одессе

Фото ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить