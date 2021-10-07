Какие пляжи Одессы самые проблемные по качеству воды: итоги сезона

Весь курортный сезон медики контролировали качество воды на пляжах Одессы и области. Специалисты рассказали, как проходит отбор проб и какие итоги их работы в этом году.

Качество воды на Одесских пляжах контролировали постоянно

В ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» сообщили, что постоянно контролировали состояние качества морской воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Мониторинг качества морской воды проводился на 22 общественных пляжах. А именно: рекреационные зоны — «Лебедевка», «Катранка», «Расейка»; рекреационные зоны пгт. Затока («Центральная», «Солнечная», «Лиманская»); с. Курортное; с. Балабановка; пгт. Сергеевка Белгород-Днестровском района; с. Приморское Измаильского района; с. Грибовка, с. Сычавка Одесского района; общественный пляж в г. Южный и 8 пляжей в г. Одессе — на 10-й, 13-й 16-й ст. Б. Фонтана, в «Аркадии», на «Ланжероне», «Дельфине», в «Отраде», «Лузановке», детском центре «Молодая Гвардия».

Как отбирали пробы воды в Одесской области

Специалистами Центра отбор проб морской воды проводился еженедельно вдоль всего побережья в определенных контрольных точках на расстоянии 5 м. и 50 м. от берега, и с отбором пробы на глубине 50 м.

В 2021 было отобрано и исследовано 2063 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, из них не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,3%).

Пляжи Одессы и области, где были проблемы с качеством воды

Наибольшее количество нестандартных проб морской воды по санитарно — микробиологическим показателям было установлено в августе и сентябре месяцах в:

рекреационных зонах пгт. Затока ;

пляже в Одессе на 10 ст. Б. Фонтана;

пляже в Одессе на 13 ст. Б. Фонтана;

на одесском пляже «Лузановка».

Специалисты отмечают, что это связано:

как с природно-климатическими условиями (высокая температура воздуха, морской воды, ветер и т.д.);

так и с высоким антропогенным нагрузкам на пляжную зону.

Сравнение с итогами прошлого года

В 2020 г. было исследовано 2050 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели. Не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,9%), отобранных в зоне морского водопользования на пляжах м. Одесса, а именно:

«Аркадия»,

«Дельфин»,

«Ланжерон»,

«Отрада»,

«Лузановка»,

16 Ст. Большого Фонтана,

13 ст. Большого Фонтана,

«Лузановка»,

рекреационных зонах пгт. Затока и «Катранка» Белгород-Днестровского района.

Из сравнения с итогами нынешнего года видно, что число пляжей, где качество не советовало нормам, уменьшилось. Как уменьшилось и число проб, в которых было выявлено нарушение качества воды.

В чем польза морского отдыха в Одессе

Основным оздоровительным фактором в Одесской области традиционно остается Черное море. Морская вода:

успокаивает нервную систему,

улучшает кровообращение сосудов мозга,

нормализует терморегуляцию,

повышает жизненный тонус.

Йод, которого много в морской воде, активизирует работу щитовидной железы.

Но все это можно сказать только о купании в чистой морской воде.

Еще новости о качестве морской воды в Одессе

Фото ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины»