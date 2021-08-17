Какие одесские школы будут обучать дистанционно и как туда попасть?

В предстоящем учебном году одесские школы продолжат практику дистанционного обучения, но не все, напоминает глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По словам чиновницы, на онлайн-обучение перешли более 600 детей, в основном это ученики, которые по состоянию здоровья должны быть максимально защищены от коронавируса.

«По запросам семей мы продолжим эту практику и на следующий год. Посоветовавшись с руководителями школ, решили, что параллели распределим так же, как и в прошлом году, потому что у педагогов наработан материал именно в этих параллелях», – сообщила Буйневич.

Также она напомнила алгоритм действий для родителей, желающих, чтобы их ребенок учился дистанционно:

найдите номер заведения, где будет учиться параллель вашего ребенка (перечень представлен ниже). Единственное исключение – 8-е классы будут и в 81-й школе;

обратитесь с заявлением о намерении учиться в этой школе к директору желаемой школы и директору школы, где учится ребенок. Заявления будут приниматься до 25 августа;

после этого ребенка зачислят в соответствующий класс. При этом место в школе, из которой перевели ученика, за ним сохраняется.

Перечень школ, где будет организовано дистанционное обучение:

№118 (ул. Преображенская, 75) – 1-4 классы;

№1 (Михайловская площадь,10) – 2-4 классы;

№122 (Старопортофранковская, 45) – 5, 6, 7 классы;

лицей №81 (Фонтанская дорога, 26) – 5,6,7 классы;

№111 (пл. Молодежи, 17) – 8 класс;

№17 (Махачкалинская, 7) – 9 класс;

гимназия №5 (ул. Маршала Малиновского, 29а) – 10-11 классы.

Как сообщалось ранее, в 2021/2022 учебном году одесские школы по просьбам родителей учащихся продолжат практику дистанционного обучения.

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