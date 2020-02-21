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Новости Одессы и Одесской области

Какие дороги в Одесском регионе отремонтируют раньше остальных?

Какие дороги в Одесском регионе отремонтируют раньше остальных?

В региональном управлении службы автодорог поделились планами по проведению ремонта трасс в Одесской области.

Так, в пресс-службе ведомства составили список автодорог, которые хотят отремонтировать в первую очередь.

По сведениям службы автомобильных дорог, ремонтные работы, прежде всего, запланированы на таких автомагистралях региона:

  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка (на участках км 245 – км 253 и км 378 – км 386);
  • Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг (км 71 – км 86);
  • Т-16-10 / Н-33 / Приморское – Желтый Яр – Татарбунары (на участке км 12 – км 27);
  • Т-16-27 КПП “Августовское” – Тарутино – Арциз – Сарата (на участке км 39 – км 57).

Там к ремонту обещают приступить при первой же возможности, когда для этого установится подходящая погода.

К слову, близ Арциза подготовка к ремонту дороги уже идет полным ходом. Там начали вырубать кустарник и расчищать обочину. Вскоре начнут снимать старое покрытие.

Фото: Служба автодорог в Одесской области

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