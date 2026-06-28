Ключевые моменты:

28 июня температура морской воды возле Одессы составит +21…+22°C.

Море остается комфортным для купания и пляжного отдыха.

Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, который принесет легкую прохладу.

Море у Одессы прогрелось до +22 °C

28 июня температура морской воды у побережья Одессы будет составлять 21–22 °C. Такие показатели считаются удобными для купания и отдыха на пляже.

По прогнозу синоптиков, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 31–33 °C, что создаст настоящую летнюю атмосферу на побережье.

Ветер в дневные часы будет северо-западным, скоростью 7-12 м/с. Он может несколько освежить воздух, но существенно не повлияет на комфорт отдыхающих.

Напомним, что лето в Одесской области ожидается на 1–2°C теплее климатической нормы, но без экстремальной жары до +50°C. Самым жарким прогнозируют июль, когда температура может превышать +35°C, а погода будет меняться.