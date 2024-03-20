Новости Одессы и Одесской области

Какая погода ожидается в Одессе 21 марта: можно ли оставить зонтик дома

Какая погода ожидается в Одессе 21 марта: можно ли оставить зонтик дома

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 21 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области немного прояснится. А осадки, если и будут, то небольшие.

Прогноз погоды в Одессе на 21 марта

В Одессе четверг обещает быть облачным, но с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 марта

По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем она поднимется до 4-9°С тепла.

На дорогах области ночью и утром видимость во время осадков 1-2 км.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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