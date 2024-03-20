Яка погода очікується в Одесі 21 березня: чи можна залишити парасольку вдома

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 21 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області трохи проясниться. А опади, якщо й будуть, то невеликі.
Прогноз погоди в Одесі на 21 березня
В Одесі четвер обіцяє бути хмарним, але із проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 березня
По Одеській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень вона підніметься до 4-9°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці видимість під час опадів 1-2 км.
Фото Марії Котової