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Яка погода очікується в Одесі 21 березня: чи можна залишити парасольку вдома

Яка погода очікується в Одесі 21 березня: чи можна залишити парасольку вдома

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 21 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області трохи проясниться. А опади, якщо й будуть, то невеликі.

Прогноз погоди в Одесі на 21 березня

В Одесі четвер обіцяє бути хмарним, але із проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 21 березня

По Одеській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень вона підніметься до 4-9°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці видимість під час опадів 1-2 км.

Фото Марії Котової

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