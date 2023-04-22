Новости Одессы и Одесской области

Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается?

Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается?

Завтрашний воскресный день, 23 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачным, но, вопреки более ранним прогнозам, без осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 23 апреля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью поднимется до 7-9°С, днем она составит 15-17°С со знаком плюс.

Погода в Одесской области 23 апреля

По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 15-20°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Одессе и области еще несколько дождливых дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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