Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается?

Дождливая погода в Одессе сохранится и на выходных Судя по прогнозам синоптиков на ближайшие дни, надеяться на то, что на выходных в Одессе наконец-то распогодится и дожди прекратятся, пока что не приходится. ПОДРОБНЕЕ

Одесситов ждет дождливая пятница – что обещают синоптики Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 21 апреля 2023 года, в Одессе сохранится дождливая погода. Не лучше будут обстоять «погодные» дела и в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 19 апреля – прогноз По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 19 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет пасмурно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, а по области даже гроза. ПОДРОБНЕЕ