Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается?

Завтрашний воскресный день, 23 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачным, но, вопреки более ранним прогнозам, без осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 23 апреля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью поднимется до 7-9°С, днем она составит 15-17°С со знаком плюс.
Погода в Одесской области 23 апреля
По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 15-20°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Одессе и области еще несколько дождливых дней.