Новости Одессы и Одесской области

Дождливая погода в Одессе сохранится и на выходных

Дождливая погода в Одессе сохранится и на выходных

Судя по прогнозам синоптиков на ближайшие дни, надеяться на то, что на выходных в Одессе наконец-то распогодится и дожди прекратятся, пока что не приходится.

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 22 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен небольшой дождь.

Погода в Одессе 22 апреля

В Одессе завтрашняя суббота обещает быть облачно и, возможно, дождливой.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С выше нуля.

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Погода в Одесской области 22 апреля

По Одесской области завтра облачно. Небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Также отметим, что, по прогнозам, такая же погода в Одессе и области сохранится и в течение последующих нескольких дней.

Так, 23-24 апреля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем 24 апреля местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, ночью 23 апреля северо-западный 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8°С, днем 13-18°С тепла.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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