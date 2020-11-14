Какая погода ждет одесситов 15 ноября – синоптики дали прогноз

Завтра, в воскресенье, 15 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, будет дуть ветер переменных направлений. Его скорость составит всего 2-5 м/с.

Ночью ожидается 4-6 °С тепла, днем 8-10 °С.

По Одесской области на завтра синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 2-5 м/с.

Ночью будет 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.