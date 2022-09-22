Какая погода ожидается в Одессе в пятницу, 23 сентября?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 23 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но осадков не предвидится.
Погода в Одессе 23 сентября
В Одессе завтра ожидается:
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем от 16 до 18°С выше нуля.
Температура морской воды 18-19°С.
Статья по теме: Осень-2022: какой будет погода в Одессе?
Погода в Одесской области 23 сентября
По Одесской области синоптики прогнозируют:
Переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем она поднимется до 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.