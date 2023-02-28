Какая погода будет в Одессе в первый весенний день: прогноз

Первый день весны 2023 года обещает быть в Одессе и Одесской области хоть и облачным, но достаточно теплым и без осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 1 марта

По прогнозам синоптиков, в среду, 1 марта, Одессе будет облачно. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 1-3°С тепла, днем она поднимется до 6-8°С тепла.

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Погода в Одесской области 1 марта

По Одесской области на завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.