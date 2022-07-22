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Какая будет цена на отопление в Одессе?

Какая будет цена на отопление в Одессе?

Стоимость отопления и горячей воды до 31 мая 2023 года должна остаться такой же, как и сейчас. Скоро Верховная Рада должна принять закон, который это зафиксирует.

В июне правительство предложило ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ до конца военного положения плюс еще шесть месяцев.

Верховная Рада не приняла законопроект и отправила его на повторное чтение. Но работа продолжается. В частности, Кабинет Министров зафиксировал цену на газ для теплокоммунэнерго на уровне 7,40 гривен за кубометр до конца отопительного сезона. Это позволит местным властям не повышать тарифы на тепло и на горячую воду.

Фиксированная цена будет действовать до 31 мая 2023 года. Таким образом, в течение отопительного сезона 2022-2023 года тарифы на самые затратные услуги увеличиваться не будут.

В регионах, где теплоэлектроцентрали или ТЭС разбиты в результате военных действий, также готовятся к холодам: работают над закупкой генераторов и других обогревательных приборов.

Ранее мы рассказывали будут ли расти тарифы на услуги ЖКХ в Украине.

Читайте также как платить за коммуналку во время войны и после.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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