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Отключения света в Одессе 27 февраля: одесситов может ждать сюрприз

Отключения света в Одессе 27 февраля: одесситов может ждать сюрприз

26 февраля в «Укрэнерго» объявили об окончании ремонта энергетического оборудования. Теперь поставкам электроэнергии в Одессу ничто не препятствует. Есть большая вероятность, что отключать свет 27 февраля в городе не будут.

В сообщении компании ДТЭК сказано, что на понедельник 27 февраля 2023 года «Укрэнерго» не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Что касается Одессы, то будут или нет отключать свет в городе 27 февраля, энергетики прямо не сообщают. Судя по всему, отключать электричество не должны.

Единственным исключением должно стать раннее утро. В промежуток с 4 до 5 часов утра энергетики запланировали работы по переключению высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. В этот промежуток времени возможны перебои со светом. В дальнейшем свет в городе отключать не должны.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе будет больше света, но 27 февраля 2 района могут остаться без него.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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