Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе сохранить исторические памятники и здания за чужой счет: одесские чиновники, ау!

Как в Одессе сохранить исторические памятники и здания за чужой счет: одесские чиновники, ау!

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве объявило конкурсы «Небольшой грант-2021» и «Большой проект-2021» на получение гранта от Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP).

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Об этом сообщает на своем сайте Посольство США в Украине.

Программа «Небольшой грант-2021» имеет целью сохранение памятников культуры, музейных экспонатов или коллекций, форм выражения традиционной культуры. На конкурсной основе распределяются средства от 10 тыс до 200 тыс. долларов.

Программа «Большой проект-2021» имеет целью сохранение исторических зданий и памятников, важных музейных коллекций, выдающихся археологических объектов, которые доступны для общественности и охраняются законом в Украине. На конкурсной основе распределяются средства от 200 тыс до 800 тыс. долларов.

Очень хотелось бы, чтобы одесские чиновники, историки и культурные деятели тоже включились в работу по «добыванию» грантов, ведь чтобы перечислить все исторические памятники и здания, которые сейчас находятся в ужасающем состоянии и нуждаются в срочном ремонте-реконструкции-восстановлении, – «интернета не хватит». Быть может, уже пора перестать вздыхать и сокрушаться и что-то от чего-то оторвать. Действуйте! Заявки принимаются до 19 октября 2020 года.

Посольский фонд США по сохранению культурного наследия предоставляет гранты на сохранение исторических памятников, культурных объектов и форм традиционного выражения в развивающихся странах по всему миру. С 2001 года Фонд поддержал более 1000 проектов на 74 млн долларов США в более чем 125 странах. Сюда входит и 1,3 млн долларов на поддержку 15 проектов в Украине, в том числе на восстановление фасадов Староакадемического корпуса Киево-Могилянской академии.

Полная реализация программ Фонда AFCP зависит от наличия средств в 2021 финансовом году.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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