Компенсация за разрушенное жилье: кто и как сможет получить?

В результате боевых действий на территории Украины разрушены тысячи зданий, и огромное количество украинцев осталось без крова. Естественно, всех волнует вопрос: как жить дальше? Компенсирует ли государство утраченные квадратные метры?

Предусмотрели разные варианты

Сейчас в Верховной Раде находится законопроект №7198 о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, причиненных военной агрессией РФ. Документ пока принят за основу, но вполне вероятно, что в него еще будут вносить различные правки и дополнения. Тем не менее, об основных положениях законопроекта можно говорить уже сейчас.

Для начала перечислим круг лиц, которые могут претендовать на компенсацию – это:

а) граждане Украины, которые являются:

владельцами поврежденных и (или) уничтоженных объектов недвижимого имущества;

лицами, которые финансировали строительство жилищных объектов, но они не были приняты в эксплуатацию;

членами жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупившими квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформившими право собственности на него;

наследники вышеупомянутых лиц;

б) объединения совладельцев многоквартирных домов, управители многоквартирных домов, жилищно-строительным (жилищным) кооперативом, которые осуществляют содержание домов, – на восстановление поврежденного общего имущества многоквартирного дома.

Механизм получения выплат будет проходить следующим образом. Сначала собственник (председатель ОСМД, управитель) жилья должен будет подать заявление в Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Такие комиссии будут созданы исполнительными органами власти как временный коллегиальный орган.

Подать заявление следует во время военного положения или в течение 90 дней с даты его окончания на территории, где находится (находился) поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества. Это может быть квартира, частный дом, дача. Заявление на каждый объект придется подавать отдельно.

Какие виды компенсаций предлагают?

В законопроекте предусмотрены три варианта предоставления компенсации.

Первый вариант – денежная выплата. Ее будут давать за поврежденное или уничтоженное жилье. Размер выплат будет определяться по результатам оценки стоимости восстановления объекта. Методика проведения такой оценки будет разработана Кабмином.

Второй вариант – строительство нового объекта недвижимости взамен уничтоженного. Новое жилье должно быть аналогичной площади и такого же типа (квартира, дача или частный дом). Граничная стоимость объекта не должна превышать стоимость 150 квадратных метров за один объект недвижимости. При этом жилье может возводиться в том же населенном пункте или в другом (по желанию), но аналогичной категории.

Новые дома будут строить с убежищами

Используя опыт Израиля, новые дома в Украине построят с бомбоубежищами, роль которых будут выполнять укрепленные подземные паркинги.

Третий вариант – финансирование строительных работ по восстановлению поврежденного общего имущества многоквартирного дома. Размер компенсации в этом случае будет определяться в зависимости от степени повреждения дома.

Чтобы механизм компенсации заработал в полную силу, государство планирует создать единый реестр, куда внесут информацию о поврежденном или уничтоженном российскими войсками имуществе. Подать заявление на получение такой помощи можно будет независимо от места проживания или пребывания. На решение вопроса отводится 30 дней со дня подачи заявления.

Льготники в приоритете

Приоритетное право на получение компенсации хотят предоставить:

многодетным семьям;

лицам с инвалидностью 1 и 2 групп;

участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Ирина Валентинова

Фото Украинской правды