Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь 18 июля

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь 18 июля

В четверг, 18 июля 2024 года, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует несильной магнитной буре.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

  • Проводите меньше времени на солнце.
  • Пейте достаточно воды.
  • Проветривайте помещение.
  • Сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
  • Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
  • Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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