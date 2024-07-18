Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур 18 липня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довший такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур