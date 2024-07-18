Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур 18 липня

У четвер, 18 липня 2024 року, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довший такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.
Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур
- Проводьте менше часу на сонці.
- Пийте достатньо води.
- Провітрюйте приміщення.
- Зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять стресу і погодної залежності.
- Виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби.
- Приймайте контрастний душ, змінюючи холодну та гарячу воду кожні 10-15 секунд.