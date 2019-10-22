Как решить проблему стихийной парковки: Одессе не хватает инспекторов и эвакуаторов

Об этом сообщил заместитель директора департамента Сергей Щербань, передает “Таймер”.

При этом автомобилисты-нарушители не спешат платить штрафы – на сегодняшний день они заплатили только 84,5 тыс. грн. из указанной суммы. По действующим в Одессе правилам водитель может в течение первых 10 дней со времени наложения санкции оплатить только 50% суммы, и штраф будет считаться оплаченным. С 11-го по 30-й день платить придётся уже в полном размере. Если же через месяц деньги не поступят, то транспортный департамент вправе обращаться в исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

В настоящее время в Одессе работают лишь три инспектора, штрафующих за неправильную парковку в городе. Со следующей недели их количество достигнет шести, к концу года – десяти человек. Однако для полного охвата территории Одессы таких инспекторов должно быть как минимум 120.

Сергей Щербань признал, что наладить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей городские власти пока не могут. Своих эвакуаторов у мэрии нет, а договориться с Национальной полицией Украины еще не удалось. Сейчас идут переговоры о приобретении двух эвакуаторов – они могут быть закуплены уже в начале 2020 года.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала о работе парковочных инспекторов в городе.

Фото: Артем Виноградов