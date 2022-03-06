Как работает в Одессе общественный транспорт в воскресный день, 6 марта?

Сегодня, в воскресенье, 6 марта 2022 года, в Одессе на все маршруты вышли 30 трамваев и 30 троллейбусов. Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

При этом в мэрии напоминают, что в связи с тем, что в городе продолжает действовать военное положение, общественный транспорт будет ходить до 17:00 часов.

Как сообщалось ранее, коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» продолжает перевозить пассажиров. Из-за введения военного положения изменилось только время работы троллейбусов и трамваев.