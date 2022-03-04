Как в Одессе работают троллейбусы и трамваи?

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» продолжает перевозить пассажиров. Из-за введения военного положения изменилось только время работы троллейбусов и трамваев.

По данным пресс-службы Одесского городского совета на 3 марта 2022 года, пока что в Одессе на линии находятся 29 троллейбусов и 30 трамваев. Транспорт работает по следующему графику:

с 6:00 до 7:00 – развоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава;

с 7:00 – выход на линию подвижного состава;

с 17:00 – подвижной состав заходит в депо на обслуживание и охрану;

с 17:00 до 18:00 – развоз водителей по домам.

Также изменились и некоторые маршруты:

троллейбус №10 следует по улице Греческой и далее по маршруту;

следует по улице Греческой и далее по маршруту; троллейбус №9 следует по Итальянскому бульвару и Привокзальной площади, а далее – по маршруту;

следует по Итальянскому бульвару и Привокзальной площади, а далее – по маршруту; трамвай №3 следует до Старосенной площади.

Обратите внимание: на конечной остановке проводится обследование салонов для предотвращения терактов. Если вы увидели подозрительных людей или предмет в транспорте, сразу звоните:

в полицию – 102;

ГСЧС – 101;

СБУ – (048) 725-33-23;

диспетчеру ОГЭТ – (048) 746-51-04 и (048) 746-51-06.

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