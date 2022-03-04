Как в Одессе работают троллейбусы и трамваи?

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» продолжает перевозить пассажиров. Из-за введения военного положения изменилось только время работы троллейбусов и трамваев.
По данным пресс-службы Одесского городского совета на 3 марта 2022 года, пока что в Одессе на линии находятся 29 троллейбусов и 30 трамваев. Транспорт работает по следующему графику:
- с 6:00 до 7:00 – развоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава;
- с 7:00 – выход на линию подвижного состава;
- с 17:00 – подвижной состав заходит в депо на обслуживание и охрану;
- с 17:00 до 18:00 – развоз водителей по домам.
Также изменились и некоторые маршруты:
- троллейбус №10 следует по улице Греческой и далее по маршруту;
- троллейбус №9 следует по Итальянскому бульвару и Привокзальной площади, а далее – по маршруту;
- трамвай №3 следует до Старосенной площади.
Обратите внимание: на конечной остановке проводится обследование салонов для предотвращения терактов. Если вы увидели подозрительных людей или предмет в транспорте, сразу звоните:
- в полицию – 102;
- ГСЧС – 101;
- СБУ – (048) 725-33-23;
- диспетчеру ОГЭТ – (048) 746-51-04 и (048) 746-51-06.
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