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Как в Одессе работают троллейбусы и трамваи?

Как в Одессе работают троллейбусы и трамваи?

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» продолжает перевозить пассажиров. Из-за введения военного положения изменилось только время работы троллейбусов и трамваев.

Рецепты

По данным пресс-службы Одесского городского совета на 3 марта 2022 года, пока что в Одессе на линии находятся 29 троллейбусов и 30 трамваев. Транспорт работает по следующему графику:

  • с 6:00 до 7:00 – развоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава;
  • с 7:00 – выход на линию подвижного состава;
  • с 17:00 – подвижной состав заходит в депо на обслуживание и охрану;
  • с 17:00 до 18:00 – развоз водителей по домам.

Также изменились и некоторые маршруты:

  • троллейбус №10 следует по улице Греческой и далее по маршруту;
  • троллейбус №9 следует по Итальянскому бульвару и Привокзальной площади, а далее – по маршруту;
  • трамвай №3 следует до Старосенной площади.

Обратите внимание: на конечной остановке проводится обследование салонов для предотвращения терактов. Если вы увидели подозрительных людей или предмет в транспорте, сразу звоните:

  • в полицию – 102;
  • ГСЧС – 101;
  • СБУ – (048) 725-33-23;
  • диспетчеру ОГЭТ – (048) 746-51-04 и (048) 746-51-06.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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