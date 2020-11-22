Новости Одессы и Одесской области

Как работает одесский «Сити-Центр» на Таирова в карантин выходного дня? (фото)

Как работает одесский «Сити-Центр» на Таирова в карантин выходного дня? (фото)

Уже вторую неделю подряд по всей стране действует карантин выходного дня. По распоряжению Кабмина, под запрет попала работа всех торгово-развлекательных центров. Как сегодня соблюдают правила в одесском торгово-развлекательном центре «Сити-Центр», узнавал корреспондент «Одесской жизни».

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По сравнению с прошлыми выходными многие магазины «Сити-Центра» действительно закрыты. Сети известных брендов и бутики поменьше, кинотеатр, боулинг и контактный зоопарк следуют ограничениям. Однако некоторые, пытаясь обмануть «систему», продолжают работать с приспущенными ролетами, за которыми можно заметить покупателей.

карантин в одесском Сити-центре

ТРЦ Сити-центр в Одессе

одесский Сити-центр, карантин выходного дня

В сетях магазинов электроники «Цитрус» и «Комфи» своеобразно приняли решение правительства. Они оградили большую часть магазина маркировочной лентой, а у входа поставили стол с компьютером и кассой. Покупатели выстраивались в очереди, якобы не нарушая запрет.

Цитрус в одесском Сити-центре

Кафе и рестораны работают в обычном режиме. Посетители спокойно могут сделать заказ и посидеть за столиком.

Что касается масок, то на входе торгового центра охрана у всех проверяет их наличие.

одесский Сити-центр на карантине

Сильпо в одесском Сити-ентре

одесский Сити-ентр на карантине выходного дня

Сити-центр, Одесса

ТРЦ Сити-центр на карантине

сити-центр на выходных

Напомним, с субботы, 21 ноября, в Одессе введен карантин выходного дня.

Читайте также: Карантин выходного дня в Одессе: что работает, а что закрыто в центре города?

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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