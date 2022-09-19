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Как прошла в Одессе ночь на понедельник, 19 сентября?

Как прошла в Одессе ночь на понедельник, 19 сентября?

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и Одесской области на утро понедельника, 19 сентября 2022 года.

По словам представителя ОВА, сегодня ночью в регионе снова звучали сигналы воздушной тревоги, но, к счастью, обстрелов не было.

При этом Братчук отметил, что враг угрожает не только нашему региону, но и другим областям Украины, бьет по объектам критической инфраструктуры и пытается нанести удары по позициям наших воинов.

В то же время на Южном направлении наши защитники нанесли удары по позициям врага: есть пораженные цели, уничтожены склады с оружием и личный состав противника.

Также спикер ОВА отметил, что экономика Одесской области стоит на военных рельсах: мы помогаем другим областям и работаем над укреплением нашей обороны.

А в Черном море враг продолжает угрожать крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр», и поэтому не следует игнорировать сигналы воздушных тревог.

Между тем, по данным Оперативного командования «Юг», усиление шторма в Черном море заставило врага переправить большую часть кораблей-ракетоносителей в пункты назначения, и сейчас в акватории дежурит один такой корабль. Он держит наготове 8 «Калибров». Его сопровождают три военно-десантных корабля. При этом к побережью материковой Украины все эти суда не приближаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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