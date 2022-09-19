Война в Украине, день 208: рашисты пополняют нехватку «пушечного мяса» уголовниками

Сегодня понедельник, 19 сентября 2022 года – 208-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине, развязанной российскими агрессорами. О ситуации на утро этого дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Пруд, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;

– в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск; на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

– Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

– Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

– Авдеевка, Опросное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневое влияние испытали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

В связи с существенным недостатком как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления. В краснодарском крае общественные организации воинов-афганцев получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам противника. В частности по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

Общие потери врага уточняются.