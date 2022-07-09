Как прошла в Одессе ночь на 9 июля: ракетная угроза и неудачная разведка (видео)

Ночь на субботу, 9 июля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно – без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов в отличие от соседнего Николаева. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом, отметил представитель ОВА, угроза нанесения ракетных ударов по региону остается еще очень высокой и не стоит игнорировать сигналы тревоги. Враг может атаковать как с воздуха, так и с моря. На борту ракетоносцев, пребывающих в северо-западной части Черного моря, находятся до 20-ти крылатых ракет типа «Калибр». Не стоит забывать и об угрозе с территории временно оккупированного Крыма.

В то же время ситуация на Одесчине полностью под контролем сил обороны.

Братчук также рассказал, что накануне враг попытался провести воздушную разведку, но у него ничего не выходит – наше небо под надежной защитой сил противовоздушной обороны.

К сожалению, говорит спикер ОВА, война не закончится не сегодня и не завтра, но следует помнить, что мы все должны работать на оборону.

#Ранок_Одеса

Ніч в місті та області без сигналів повітряної тривоги.

Ворогу не вдається активізувати повітряну розвідку — його стримують наші Сили оборони.

В морі у готовності до атаки — 20 крилатих ракет.

Рано вранці обстріляно Миколаїв, не нехтуйте сигналами тривоги.

Війна триває. Перемогти зможемо лише єдністю нації. Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 8 июля 2022 г.