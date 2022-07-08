Итоги дня: попытка рф ударить по пляжам, мина в море и мина в лимане, увольнения в Черноморске

В Одесской ОВА подвели итоги 8 июля 2022 года в регионе. Одесскую область опять атаковали ракетами воздушного базирования, а на морском побережье и в Днестровском лимане обезвредили по противокорабельной мине. Также был задержан корректировщик ракетных ударов.
По словам руководителя Одесской военно-гражданской администрации Максима Марченко, утром враг пытался осуществить ракетный удар по области двумя ракетами (в ОК «ЮГ» сообщали об одной ракете – ред.) в направлении черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе.
Также за сегодняшний день были обезврежены две вражеские морские мины. Одна была обезврежена нашими военными на побережье Черного моря, вторая в Днестровском лимане.
Максим Марченко еще раз напомнил в этой связи про опасность пребывания в воде и на пляжах.
Также руководитель ОВА посетил сегодня город Черноморск.
По результатам работы два заместителя городского головы решили написать заявления на увольнение и с сегодняшнего дня уже не выполняют свои служебные обязанности. Окончательное решение об увольнении будут принимать депутаты городского совет, которая состоится в ближайшее время,
— рассказал Максим Марченко о результатах поездки.
А спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что в ходе контрдиверсионной работы задержан гражданин, который вел общение с военными страны — агрессора, передавал координаты воинских частей, возможные места нахождения военной техники, места дислокации и количество военной техники, информацию о наличии блок-постов, информацию о работе ПВО. Сейчасв его отношении проводятся оперативно-следственные действия. Если его преступные действия подтвердятся, он будет обвинен в измене родине.
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