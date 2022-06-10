Как прошла в Одессе ночь на 10 июня: взрывы были, но какие?

Ночь на пятницу, 10 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без вражеских обстрелов, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задачи. Кроме того, наши воины «шлифуют» свое мастерство ведения боя и осваивают новые виды оружия, в том числе и полученное от западных партнеров.

Спикер ОВА подчеркнул, что овладение новыми навыками требует учений, которые проходят как днем, так и ночью. И в этой связи он призвал одесситов не пугаться, услышав выстрелы и взрывы.

В Черном море все еще пребывают корабли черноморского флота рф, несущие на борту крылатые ракеты, и поэтому, призывает Братчук, не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Помимо этого, представитель ОВА поделился хорошие новостями: на Южном направлении фронта, в частности, на Херсонщине, наши бойцы нанесли артиллерийские и авиаудары по пунктам управления и складам врага. Также уничтожены несколько десятков личного состава рашистов.

«И этот каждый миг тяжелой боевой работы приближает нас к Победе»,

– говорит Братчук.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко напомнил: наша сила – в единстве и призвал не поддаваться на провокации, ведущие к разладу в обществе.