Новости Одессы и Одесской области

Как прошел в Одессе четверг и в чем сила украинцев? (видео)

Как прошел в Одессе четверг и в чем сила украинцев? (видео)

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко подготовил очередное видеообращение к одесситам и жителям области.

По данным ОВА сегодняшний день прошел в нашем регионе спокойно, без обстрелов.

В то же время Максим Марченко обращает внимание на такую вещь: когда Вооруженные силы Украины преуспевают на каком-либо участке фронта, то видимо по чьему-то указанию в обществе поднимаются больные темы, такие как, например, языковой вопрос или топливный кризис или какие-либо решения руководства. И результат, как правило, один: в общество вносится разлад.

Глава ОВА напоминает: гибридная война проходит, в том числе, и в информационном пространстве. А наша главная цель сейчас – одолеть врага и сохранить право на существование как нация. И для этого мы должны прикладывать все усилия и ни в коем случае не забывать об этом, уверен Марченко.

Читайте также: Как прошла ночь в Одессе 9 июня: что за взрывы слышали одесситы?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить