Как прошел в Одессе четверг и в чем сила украинцев? (видео)

По данным ОВА сегодняшний день прошел в нашем регионе спокойно, без обстрелов.

В то же время Максим Марченко обращает внимание на такую вещь: когда Вооруженные силы Украины преуспевают на каком-либо участке фронта, то видимо по чьему-то указанию в обществе поднимаются больные темы, такие как, например, языковой вопрос или топливный кризис или какие-либо решения руководства. И результат, как правило, один: в общество вносится разлад.

Глава ОВА напоминает: гибридная война проходит, в том числе, и в информационном пространстве. А наша главная цель сейчас – одолеть врага и сохранить право на существование как нация. И для этого мы должны прикладывать все усилия и ни в коем случае не забывать об этом, уверен Марченко.