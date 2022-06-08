Как прошла в Одессе ночь и каковы успехи ВСУ? (видео)

Ночь на среду, 8 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области хоть и под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов. Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Кроме того, представитель ОВА рассказал, что на Южном направлении Вооруженные силы Украины нанесли четыре удара артиллерией и авиацией по позициям врага. В результате уничтожены несколько единиц боевой техники оккупантов, склады с боеприпасами и определенное количество личного состава. Утраты врага еще уточняются.

Читайте также: На Юге Украины самолеты и вертолеты ВСУ нанесли удары по оккупантам

При этом Братчук напомнил, что в Черном море корабли черноморского флота рф продолжают выполнять свои задания. Также враг укрепляет боеспособность на острове Змеином. Между тем, союзники и партнеры Украины предлагают усилить береговую оборону нашей страны противокорабельными ракетами и прочим вооружением.

«Но помните: всему свое время… И еще немного хорошей статистики: каждые 5 минут в Украине уничтожается один российский боец, оккупант, агрессор. Традиционно говори: добро пожаловать в ад!»,

– отмечает спикер ОВА.

Ми з Одеси!

Ніч в місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

Сили оборони тренуються, виконують завдання бойової підготовки.

На Південному напрямку ворогу завдано кілька ударів — рашисти понесли втрати.

Кожні 5 хвилин в Україні знищують мінімум одного окупанта.

Тримаємо стрій і разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 7 июня 2022 г.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко успокоил жителей Одесчины: звуки выстрелов и взрывы, которые могут слышать местные жители – это не что иное как учения наших Вооруженных сил.

Фото с Facebook-страницы Сергея Братчука