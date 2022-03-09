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Как прошла в Одессе ночь и что с русскими кораблями в Черном море? (видео)

Как прошла в Одессе ночь и что с русскими кораблями в Черном море? (видео)

Сегодняшняя ночь, на 9 марта 2022 года, в Одессе прошла спокойно благодаря боевым подразделениями противовоздушной обороны.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

Одесский берег надежно укреплен, а система ПВО работает отлично

Рецепты

По данным Военной администрации, сейчас не наблюдается большой активности российских военных кораблей у берегов Черного моря. Братчук напоминает, что одесский берег надежно укреплен, а подразделения Вооруженных сил Украины хорошо держат оборону.

При этом есть вероятность атаки противника на объекты критической и военной инфраструктуры со стороны кораблей Черноморского флота, которые могут попробовать нанести ракетный удар.

«Но еще раз скажу: система ПВО работает классно»,

– заверил Братчук.

 

ОДЕСА. ФРОНТ. РАНОК. 09.03.22 р.

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 8 марта 2022 г.

 

Российские морпехи боятся высаживаться в Одессе

Кроме того, спикер Одесской военной администрации рассказал, что «желающих накормить на весну черноморских бычков» становится все меньше: по данным украинской разведки, морально-психологический настрой российских морских пехотинцев, ранее намеревавшихся брать штурмом одесское побережье и саму Одессу во время высадки морского десанта, стал очень низким.

«Утраты, а также мощная оборона Одессы и главное – настрой и единство одесситов показали: россиян здесь не то что не ждут, но и, как всегда, традиционно говорят: добро пожаловать в ад»,

– добавил Братчук.

 

‼️Морські піхотинці московії сцять десантуватися на одеське узберіжжя!

Доброго ранку! Поширюємо!🔄

🇺🇦 BRATCHUK

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 8 марта 2022 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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