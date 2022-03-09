Война в Украине, день 14-й: вести с фронта (видео)

Пошли уже 14-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Генштаб Вооруженных сил Украины информирует о текущей ситуации на фронте по состоянию на 06:00 часов сегодняшнего дня, среды, 9 марта 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ, группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных зон.

На Северном и Северо-западном направлениях продолжаются боевые действия в Полесском и Волынском районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения российских оккупантов и осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; идет набор добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Также оккупанты не исключают возможности привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанного Приднестровья в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов и используют сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Кроме того, оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

По имеющейся информации, среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

В Генштабе призывают украинцев доверять только проверенным источникам и не поддаваться панике.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ