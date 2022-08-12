Как прошла ночь в Одесской области: сигналы тревог и возможная химическая атака

Ночь на пятницу, 12 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов, хотя не обошлось и без сигналов воздушной тревоги. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

При этом Братчук обращает внимание, что периодически в соцсетях появляются сомнительные сообщения о том, что «в ближайшие 2-3 дня по Одессе и региону будет нанесен химический, биологический, радиологический удары», причем авторы таких сообщений ссылаются на тех или иных должностных лиц либо «знакомых из силовых структур».

«Ну, первое и главное: прислушиваться к сигналам воздушной тревоги надо всегда, так же как и выполнять как минимум правило двух стен либо идти в укрытия»,

– отмечает спикер ОВА.

Кроме того, он обращает внимание на то, что никто и никогда не знает, когда и чем может быть нанесен очередной ракетный удар. Так, в Черном море остаются российские корабли-ракетоносцы. Также нельзя исключать и вероятность атаки со стороны оккупированного Крыма и с самолетов стратегической авиации. А те, кто, возможно, знает, с какой стороны может быть нанесен удар, как раз оповещают об этом, включив сигнал тревоги.

Братчук в очередной раз призывает одесситов быть разумными, не доверять сомнительным источникам информации и в то же время не игнорировать сигналы воздушной тревоги.