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У Украины есть запасы продовольствия на 3-5 лет

У Украины есть запасы продовольствия на 3-5 лет

По информации Офиса президента в Украине не будет проблем с едой из-за российской агрессии.

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Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

— Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим, – сказал Шурма.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире Суспильного радио сообщил, что Украина имеет достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления.

— Украина производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сегодняшний день у нас достаточно резервов продукции для нашего потребления, – сказал он.

По его словам, даже если производство остановится, то страна имеет все необходимое с достаточно большим запасом, поскольку экспорт остановился.

Комментируя подготовку к посевной, Высоцкий сообщил, что минеральные удобрения уже закуплены на 80%, и этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего уровня.

— Семена на 75% уже в Украине. Средства защиты имеются на 55%. У нас еще есть время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем отладки транспортировки, смены направлений, – добавил первый замминистра.

Он отметил, что посевная 2022 года будет самой сложной за всю историю независимой Украины.

Она начнется позже, учитывая затяжную зиму. Посевная стартует в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине – после 10 апреля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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