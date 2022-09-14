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Как прошла ночь в Одессе: растет число российских кораблей с ракетами и тревога под утро

Как прошла ночь в Одессе: растет число российских кораблей с ракетами и тревога под утро

Если еще недавно на боевом дежурстве было два ракетоносца, то сегодня их уже 5. Но обстрелов Одессы, к счастью не было, хотя под утро и прозвучал сигнал тревоги.

Об этом сообщал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что сейчас Украине, в том числе Одессе, угрожают 5 кораблей с крылатыми ракетами калибр: 4 надводных и одна подводная лодка. Суммарно они могут выпустить максимум 36 ракет.

Сергей Братчук просит одесситов не забывать про минную опасность.  Мины во время шторма срывает с якорей, выбрасывает на берег, или мина может сдетонировать прямо в воде

Также представитель ОВА рассказал, что в Одессе недавно выявили несколько человек, которые публично поддержали военную агрессию россии против Украины, а также призывали к определенным действиям. Все они установлены и с ними проводятся оперативно-следственные действия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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