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Как прошла ночь в Одессе: опять стрельба и взрывы

Как прошла ночь в Одессе: опять стрельба и взрывы

Но опасаться одесситам нечего. Стрельба и взрывы в Одессе – это подготовка Вооруженных сил Украины. А вот купаться в море – опасно. Как и игнорировать сигналы воздушной тревогой.

О ситуации в Одессе на утро 12 июня рассказал спикер Одесской областное военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, ночь в Одессе прошла хоть и под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов. Наши Силы обороны продолжают выполнять боевые задания.

— Еще раз делаю акцент на том, что наши силы обороны тренируются, постоянно тренируются, проводят мероприятия по боевой подготовке и днем и ночью. Для того, чтобы быть еще сильнее и быть в состоянии отбить любую атаку агрессора,

— отметил Братчук, пояснив причину взрывов и выстрелов, которые постоянно слышны в Одессе в последнее время.

Также спикер ОВА сообщил об успехах наших войск на южном направлении. В Херсонской области ВСУ делают определенные шаги для освобождения территории всей Херсонской области. Так, недавно там был нанесен авиационный удар по складам и позициям врага: уничтожены рашисты, склады боеприпасов и боевая техника.

Сергей Братчук в очередной раз попросил одесситов не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

— Трагическое событие, которое перед этим произошло с минами в море наглядно показало, что пренебрегать безопасностью во время войны нельзя. Когда-то говорили, и могу это подтвердить из личного опыта, что все военные уставы написаны кровью. Не забывайте, что в Черном море группировка российского флота несет на борту крылатые ракеты. Эти корабли могут одновременно выпустить до 40 крылатых ракет,

— пояснил он.

Напомним, что вчера на пляже погиб мужчина, подорвавшись на морской мине, которую сорвало ветром с якоря и прибило к берегу.

Также сообщалось, что  к черноморскому побережью Одесщины вынесло очередную вражескую мину. Снаряд сдетонировал в море в 20 метрах от берега.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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