Как прошла ночь в Одессе: обстрелы, тревоги, задержания

Ночь 11 августа была в Одессе громкой и беспокойной. Но война в этот раз оказалась не причем. В регионе буйствовала гроза. Что касается действий врага – обстрелов и тревог не было. При этом ВСУ на Юге Украины продолжают «выдавливать» россиян.

Об этом рассказал спикер главы одесской ОВА Сергей Братчук.

При этом он отметил, что в Черном море продолжают нести дежурство два российских военных корабля с крылатыми ракетами. Поэтому угроза ракетных ударов остается высокой. Поэтому в случае воздушной тревоги надо сразу направляться в укрытие.

По словам представителя ОВА, на южном направлении наши рябата метко и методично попадают по вражеским складам и командно-наблюдательным пунктам. За прошедшие сутки уничтожено несколько таких объектов. А это значит, что у врага отрезаются управленческие и логистические центры для обеспечения вражеских войск. Постепенно враг будет «выдавливаться» с южного направления. Это происходит почти ежедневно и результаты этого «выдавливания» скоро будут хорошо видны.

Не имея флота, мы уничтожили флагман черноморского флота РФ и с еще корабли. Это рекорд и это уникально для всего мира. Имея мало авиации, мы уничтожаем самолеты врага в небе и на земле. В мировую историю мы войдем как нация героев,

— отметил Братчук

По данным Оперативного командования «Юг» за сутки на южном направлении наши воины уничтожили:

41 решиста;

3 гаубицы «Мста-Б»;

7 единиц бронированной и автомобильной техники;

1 БПЛА «Элерон-3».

В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск вмф рф, а у Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления.

В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – состав боеприпасов.

Также уничтожены командные пункты – 2, пункт управления – 1.