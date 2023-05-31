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Как прощались с директором «Муниципальной стражи» (фото)

Как прощались с директором «Муниципальной стражи» (фото)

31 мая 2023 года Одесса прощалась с Владимиром Кольчиком – военным, директором КУ «Муниципальная стража» Одесского горсовета. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Торжественная церемония прошла в Доме офицеров по улице Пироговской.

кольчик

Владимир Кольчик с 2017 года по 2023 год являлся директором КУ «Муниципальная стража». С июня 1994 по февраль 1995 проходил службу на территории бывшей Югославии.

С сентября 2014 по сентябрь 2015 года принимал участие в выполнении боевых (служебных) задач в составе сил АТО на территории Донецкой области.

кольчик

В период с 1992 по 2006 год и с 2014 по 2017 годы проходил службу в ВСУ на командирских должностях.

Член союза ветеранов-десантников Одессы.

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Фото: Одесский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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