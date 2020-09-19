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Как предотвратить кариес – советы экспертов в ток-шоу на Интере

В эфир вышел выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о кариесе.

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С этим зубным заболеванием знаком практически каждый человек. Какие причины провоцируют его появление? Как предотвратить болезнь и на долгие годы сохранить зубы крепкими и здоровыми? О правилах ухода за полостью рта рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: врач-стоматолог Наталья Юнакова, диетолог Ольга Безуглая и невролог Руслан Осадчук.

Хорошее здоровье: кариес

«Кариес – патологический процесс, который приводит к разрушению зубов, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Возникновение кариеса связывают с деятельностью микроорганизмов и брожением углеводов, которые вызывают изменение кислотности и щелочности на поверхности зуба и образование органических кислот. Возникнет ли кариес – во многом зависит от образа жизни: режима питания, гигиены полости рта, наличия фтора в воде и зубной пасте, а также от наследственности».

Специалисты выделяют четыре стадии заболевания: пятна на зубах, поверхностный кариес, средний и глубокий.

«Кариес в стадии пятна считается обратимой формой. Если вовремя устранить причину и восполнить потерю кальция в очаге, можно добиться восстановления структуры эмали и остановить процесс, – объясняет Наталья Юнакова. – Остальные формы кариеса протекают с разрушением твердых тканей зуба. Понять, что у вас кариес, можно по следующим признакам: изменение цвета эмали зубов; появление болевых ощущений от холодного, горячего, сладкого, кислого. Также о наличии проблемы может свидетельствовать застревание пищи и появление неприятного запаха изо рта».

По словам стоматолога, если вовремя не лечить зуб, пораженный кариесом, он разрушится: «Развивается пульпит, который сопровождается острой болью. А при отсутствии лечения либо снижении иммунитета может развиться периодонтит. Тогда в воспалительный процесс вовлекаются ткани вокруг корня зуба – и появляются очаги поражения костной ткани».

Хорошее здоровье: кариес

Эксперты признают: кариес – неприятная болезнь, но ее можно избежать. Предотвратить разрушение зубов можно, если следовать следующим правилам:

  1. Тщательно чистите зубы не реже двух раз в день – утром и вечером – с пастой, содержащей фториды. В идеале – после каждого приема пищи. «Если такой возможности нет – рекомендуется жевательная резинка, например, с ксилитом. Жевать резинку нужно не более 10 минут. Этого достаточно, чтобы выделилась слюна, которая нейтрализует кислоты в ротовой полости. Благодаря чему смоются остатки пищи, восстановится РН», – говорит Наталья Юнакова.
  2. Избегайте частых перекусов. «Если вы часто едите или пьете напитки, отличные от воды, тем самым вы помогаете бактериям полости рта формировать кислоты, разрушающие эмаль», – продолжает стоматолог.
  3. Выбирайте еду, безопасную для зубов. Некоторые продукты и напитки могут провоцировать возникновение кариеса – сладости, газировка, мягкая пища. «Выбирайте негазированную воду и продукты с абразивными свойствами, например, фрукты и овощи. Они будут очищать полость рта», – уточняет Ольга Безуглая.
  4. Питайтесь сбалансированно. «Еда должна стимулировать жевательную функцию, быть твердой, восполнять потребности организма в витаминах, микроэлементах. В первую очередь стоит уменьшить прием углеводистой пищи и добавить в рацион продукты, богатые кальцием и фосфором, а также белковые продукты – сыры и качественные сорта мяса», – продолжает диетолог.
  5. Регулярно обращайтесь к стоматологу. «Для того, чтобы вовремя выявить и устранить стоматологические заболевания, необходимо посещать врача не реже одного раза в шесть месяцев. Красивыми могут быть только здоровые зубы, поэтому важно следить за их состоянием и для поддержания здоровья выбирать клинику с квалифицированными специалистами и передовыми технологиями», – считает Наталья Юнакова.

Хорошее здоровье: кариес

Какими подручными средствами можно снять зубную боль? Из какого материала пломбы надежнее? И зачем делают лакирование зубов? Больше о кариесе и его профилактике – в видео выпуске ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере».

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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