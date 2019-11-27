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Новости Одессы и Одесской области

Как поживает сквер «За мир» в Одессе: на месте украденных кустов пока ничего сажать не будут, а весной вернут котиков

Как поживает сквер «За мир» в Одессе: на месте украденных кустов пока ничего сажать не будут, а весной вернут котиков

Обновленный не так давно сквер на 2-й станции Большого Фонтана пострадал от рук недобросовестных горожан. С его территории украли восемь десятков зеленых насаждений и сломали декоративный элемент у скульптуры.

Какие действия в дальнейшем собираются предпринять в КП «Горзелентрест», узнал наш корреспондент.

Мы уже сообщали о том, что в сквере «За мир» украли зеленую изгородь из кустов можжевельника.

Совсем недавно здесь, за рядом лавочек, была живая ограда из почти сотни кустов можжевельника

Совсем недавно здесь, за рядом лавочек, была живая ограда из почти сотни кустов можжевельника

Изначально там высадили 90 кустов. Спустя некоторое время 36 кустов украли, а позже – еще 48. Оставшиеся 6 кустов убрали сотрудники КП «Горзелентрест», чтобы и их не похитили. Сейчас там голая земля.

– Мы решили там пока ничего не высаживать, потому что все идет, «как в прорубь», – рассказал нашему корреспонденту главный инженер «Горзелентреста» Владимир Хрома. – Один куст нам обошелся в 200-250 гривен. А это какие-никакие убытки. Мы и в полицию обращались, но пока дело глухо.

В том же сквере произошел еще один неприятный случай – декоративному изделию в виде кота отломали голову.

Ранее мы писали об этом. Правда, тогда в КП “Горзелентрест” говорили, что сломали скульптуру собаки.

Но, как уточнил нам главный инженер КП, по задумке это все же была фигурка кота.

Сломанная собака оказалась котом

Сломанная собака оказалась котом

Причем у сломанного кота еще был товарищ. Его от греха подальше тоже решили временно убрать, чтобы не повредили вандалы.

Сломанную скульптурку уже починили. Она и фигурка, оставшаяся невредимой, сейчас находятся  на территории КП. Впрочем, возвращать их на место не спешат.

– Ну, вот поставим мы, а им возьмут – и опять «головы» поотбивают, – сокрушается Владимир Хрома. – Жалко! Все-таки они денег стоят, да и с начальницы участка спросят, если с ними что случится. Бедная женщина призналась, что уже и сама боится устанавливать их. Хотя весной мы планируем попробовать вернуть котов в сквер. Кто знает – вдруг к тому времени люди, которые воруют и портят имущество, станут немножечко добрее.

Детскую площадку украшали декоративные фигурки в виде длинных кошек

Детскую площадку украшали декоративные фигурки в виде длинных кошек

Фото автора и КП “Горзелентрест”

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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