Как поживает сквер «За мир» в Одессе: на месте украденных кустов пока ничего сажать не будут, а весной вернут котиков

Обновленный не так давно сквер на 2-й станции Большого Фонтана пострадал от рук недобросовестных горожан. С его территории украли восемь десятков зеленых насаждений и сломали декоративный элемент у скульптуры.

Какие действия в дальнейшем собираются предпринять в КП «Горзелентрест», узнал наш корреспондент.

Мы уже сообщали о том, что в сквере «За мир» украли зеленую изгородь из кустов можжевельника.

Изначально там высадили 90 кустов. Спустя некоторое время 36 кустов украли, а позже – еще 48. Оставшиеся 6 кустов убрали сотрудники КП «Горзелентрест», чтобы и их не похитили. Сейчас там голая земля.

– Мы решили там пока ничего не высаживать, потому что все идет, «как в прорубь», – рассказал нашему корреспонденту главный инженер «Горзелентреста» Владимир Хрома. – Один куст нам обошелся в 200-250 гривен. А это какие-никакие убытки. Мы и в полицию обращались, но пока дело глухо.

В том же сквере произошел еще один неприятный случай – декоративному изделию в виде кота отломали голову.

Ранее мы писали об этом. Правда, тогда в КП “Горзелентрест” говорили, что сломали скульптуру собаки.

Но, как уточнил нам главный инженер КП, по задумке это все же была фигурка кота.

Причем у сломанного кота еще был товарищ. Его от греха подальше тоже решили временно убрать, чтобы не повредили вандалы.

Сломанную скульптурку уже починили. Она и фигурка, оставшаяся невредимой, сейчас находятся на территории КП. Впрочем, возвращать их на место не спешат.

– Ну, вот поставим мы, а им возьмут – и опять «головы» поотбивают, – сокрушается Владимир Хрома. – Жалко! Все-таки они денег стоят, да и с начальницы участка спросят, если с ними что случится. Бедная женщина призналась, что уже и сама боится устанавливать их. Хотя весной мы планируем попробовать вернуть котов в сквер. Кто знает – вдруг к тому времени люди, которые воруют и портят имущество, станут немножечко добрее.

Фото автора и КП “Горзелентрест”

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