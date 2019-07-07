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Как понять, что человек тонет: инструкция по спасению жизни

Как понять, что человек тонет: инструкция по спасению жизни

Брызги, крики, размашистые движения руками. Вы так представляете себе тонущего человека? Да? А вот это как раз одно из самых больших и опасных заблуждений, которое может стоить утопающему жизни. По статистике, 10% несчастных случаев в воде происходят всего в 20 метрах от других людей. И нет при этом никакого драматизма и шума. Человек тонет тихо и быстро. Поэтому надо заранее знать, что делать, чтобы спасти ему жизнь.

Поведение утопающего выглядит совсем не так, как думает большинство из нас. Этот процесс выглядит тихо и незрелищно. Например, в США среди детей в возрасте до 15 лет утопление является второй по распространенности причиной смерти — сразу после дорожных аварий.

Доктор наук Франческо Пиа подробно описал инстинктивные реакции утопающего:

1. «За исключением редких случаев, тонущие люди физиологически неспособны позвать на помощь. Сначала необходимо восстановить функцию дыхания». Из-за того, что человек периодически уходит под воду, его рот находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог вдохнуть-выдохнуть и позвать на помощь.

2. Тонущие люди не могут размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Они инстинктивно вытягивают руки в стороны в попытке оттолкнуться от воды, чтобы всплыть на поверхность и иметь возможность дышать.

3. Люди, пытающиеся удержаться на поверхности воды, физиологически не способны перестать тонуть и совершать осмысленные движение — размахивать руками, постараться приблизиться к спасателям или добраться до спасательного снаряжения.

4. Тело тонущего человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами. Поэтому утопающий может продержаться у поверхности от 20 до 60 секунд перед тем, как полностью уйти под воду.

5. Тонущий человек может испытывать приступ паники. Он, как раз и заключается, в размахивании руками, криках и тому подобном. Зачастую он длится совсем недолго, но может помочь спасателям заметить человека, нуждающегося в помощи.

8 признаков того, что человек тонет:

•  голова жертвы погружена в воду, а рот находится у самой поверхности;

•  голова откинута назад, рот открыт;

•  стеклянные, пустые глаза не фокусируются, или они вообще закрыты, зажмурены;

•  волосы закрывают лоб или глаза;

•  жертва держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами;

•  жертва дышит часто и поверхностно, захватывая ртом воздух;

•  пытается перевернуться на спину;

•  может показаться, что жертва карабкается по веревочной лестнице.

Особое внимание нужно обращать на детей. Играющие в воде дети шумят. Если они притихли — узнайте, в чём дело!

Фото: diveningaloo.com.au

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