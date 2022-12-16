Как получить статус участника боевых действий?

Как восстановить документы об инвалидности? При вынужденном переезде или эвакуации многие теряют нужные документы, среди них – документы об инвалидности или справки, касающиеся лечения. Рассказываем, как можно их восстановить. ПОДРОБНЕЕ

Наши праздники: 12 декабря – День Сухопутных войск Украины В этот день, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые в настоящее время уверенно удерживают боевые позиции и дают достойный отпор российской агрессии, день за днем приближая нашу Победу. Именно сегодня мы чествуем самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил нашей страны и главный носитель их боевой мощи. ПОДРОБНЕЕ

Военные пенсии: что изменилось и каковы планы на будущее? Сегодня, 6 декабря, мы отмечаем День Вооруженных сил. Праздник был основан еще в 1993 году и привязан к дате принятия Закона «О Вооруженных силах Украины» (6 декабря 1991 года). В честь этой даты мы решили проанализировать, какие главные изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих произошли в этом году и что нашим защитникам обещают в дальнейшем. ПОДРОБНЕЕ