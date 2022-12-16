Как получить статус участника боевых действий?

С начала декабря началось оформление документов для участников боевых действий (УБД), которые защищают страну с начала полномасштабной военной агрессии. Ранее это было невозможно из-за отсутствия соответствующих нормативно-правовых актов.
По информации Минобороны Украины, получить статус УБД можно тремя способами:
- по обращению командира части, централизованно подающей документы на подчиненных военнослужащих;
- по личному обращению военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и подает их в соответствующую комиссию;
- по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и соцподдержки.
После оформления льготного удостоверения, все участники боевых действий или члены их семей смогут пользоваться положенными льготами.
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